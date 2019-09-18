В Ростовской области ищут мать с двумя детьми
В Ростовской области в розыск объявлена молодая женщина и двое ее детей. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. Сообщается, что Ксения Якимова вышла вместе с четырехлетним сыном и двухлетней дочкой из своего дома в города Батайске. Однако до сих пор ее родным и близким ничего неизвестно о том, где они могут находиться.
- На вид молодой женщине около 25-30 лет, ее рост 165-170 сантиметров, она худощавого телосложения, плечи горизонтальные, лицо овальное европейского типа, волосы прямые черного цвета под каре, - рассказали в донском главке.
В чем она была одета в день исчезновения не сообщается. Но знакомые говорят, что женщина пропала накануне. По предварительным данным, она якобы поссорилась со своим супругом.
Если вы что-то знаете о местонахождении 25-летней батайчанки и ее малышей, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.
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ИСТОЧНИК KP.RU