2019-09-18T11:07:11+03:00
Общество

В Ростовской области ищут мать с двумя детьми

Женщина вышла из своего дома в Батайске с сыном и дочкой и пропала
Ольга ГОПАЛО
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Женщина вышла из своего дома в Батайске с малышами и пропала. Фото: ГУ МВД России по РО.Женщина вышла из своего дома в Батайске с малышами и пропала. Фото: ГУ МВД России по РО.
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В Ростовской области в розыск объявлена молодая женщина и двое ее детей. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. Сообщается, что Ксения Якимова вышла вместе с четырехлетним сыном и двухлетней дочкой из своего дома в города Батайске. Однако до сих пор ее родным и близким ничего неизвестно о том, где они могут находиться.

- На вид молодой женщине около 25-30 лет, ее рост 165-170 сантиметров, она худощавого телосложения, плечи горизонтальные, лицо овальное европейского типа, волосы прямые черного цвета под каре, - рассказали в донском главке.

В чем она была одета в день исчезновения не сообщается. Но знакомые говорят, что женщина пропала накануне. По предварительным данным, она якобы поссорилась со своим супругом.

Если вы что-то знаете о местонахождении 25-летней батайчанки и ее малышей, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8 (863-54)5-74-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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