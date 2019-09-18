В Ростове-на-Дону через Интернет продавали квартиры в домах под снос

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-18T11:17:40+03:00

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В Ростове-на-Дону горожане могли пострадать от недостоверной рекламы. Дело в том, что на интернет-сайтах пестрели объявления о продаже квартир в домах, которые, как оказалось, подлежат сносу. Как рассказали в областной прокуратуре, речь идет об участках на улице Травяной, 18/21, 28, 30/36, в переулке Хоперском, 55 и переулке Кубанском, 128а в донской столице.

- На восьми сайтах была размещена информация позволяющая, приобрести дистанционным способом квартиры в самовольно возведенных многоквартирных жилых домах, - добавили в надзорном ведомстве. - Однако земельные участки по этим адресам были предназначены для индивидуального жилищного строительства и разрешение на застройку их многоквартирными жилыми домами не выдавалось. Более того, ранее судом Первомайского района было вынесено решения об их сносе.

В итоге, доводы прокуратуры были приняты судом: сайты, на которых была размещена информация о продаже, заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU