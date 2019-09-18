Ростовские водители заплатят 49 миллионов рублей за то, что возили детей без автокресел

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-18T12:06:24+03:00

За восемь месяцев этого года госавтоиспекторы уже выписали в общей сложности 16 385 административных материалов на ростовских водителей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области подвели статистику по числу нарушений, которые допустили водители. В частности, речь идет о перевозке детей в автокреслах. Известно, что в Административном кодексе есть статья «Нарушение правил перевозки людей» за данное нарушение. А штраф, согласно законодательству, составляет три тысячи рублей на обычного водителя (а вот на должностное или юридическое лицо - 25 000 и сто тысяч рублей соответственно, - прим. автр.).

Так, по данным Управления ГИБДД России по региону, за восемь месяцев этого года госавтоинспекторы уже выписали в общей сложности 16 385 административных материалов. К слову, если умножить эту сумму на минимальный размер штрафа, то получается достаточно весомая цифра - больше 49 миллионов рублей.

В ведомстве говорят, что нарушение правил дорожного движения взрослыми и игнорирование ими требований по обеспечению безопасности детей в автомобиле - главная причина их гибели и получения серьезных травм в результате ДТП. Получается, не все это понимают, за что и будут расплачиваются рублем.

ИСТОЧНИК KP.RU