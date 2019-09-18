«Спасибо за музыку в 5 утра»: В Ростове-на-Дону разрисовали иномарку ночного меломана

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-18T17:16:07+03:00

Были и те, кто шутил: «За музыку в 5 утра - акция «Бесплатное граффити в 6 утра»». Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях Ростова-на-Дону развернулась самая настоящая дискуссия. Поводом для нее стала фотография, которую опубликовал один из Интернет-пользователей. Он поделился фото, на котором стоит разрисованная черная иномарка. Надпись на ней гласит: «Спасибо за музыку в 5 утра».

- Когда диалог не помогает, - оставил такую подпись автор снимка, а после спросил: «А в вашем дворе тихо по ночам?».

Но вместо ответа многие поддержали идею: «Какой может быть диалог с тем, кто врубает басы на максимум посреди ночи и сидит с открытым окном?», «Все правильно, хочешь громко слушать музыку - езжай в поле!», «Хоть не гвоздем, пусть радуется», «Надеюсь, до него дошло и нет претензий?» и «Вроде доходчиво: кто знает, что прилетит в следующий раз».

Были и те, кто шутил: «За музыку в 5 утра - акция «Бесплатное граффити в 6 утра».

Однако меры, к которым прибегнул автохудожник, многие посчитали негуманными.

- Жалко машину... - написал один из ростовчан, напомнив, что за порчу чужого имущества предусмотрена ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU