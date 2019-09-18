2019-09-18T17:14:17+03:00
Общество

В Ростовской области шестилетняя девочка выпала из окна

Следователи говорят, что ребенок был один дома
Ольга ГОПАЛО
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Говорят, ребенок был один дома.Говорят, ребенок был один дома.
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В Ростовской области в больницу поступил шестилетний ребенок. ЧП случилось в городе Морозовске. Как рассказали в Следственном комитете региона, девочка была доставлена в медучреждение накануне, 17 сентября.

По предварительным данным, она находилась одна дома, без присмотра взрослых. В итоге малышка открыла окно, облокотилась на москитную сетку и, не удержавшись, выпала из окна квартиры, которая расположена на втором этаже многоквартирного дома.

На скорой ребенка доставили в ближайшую больницу. Сейчас медики оказывают девочке всю необходимую помощь. В ведомстве добавили, что по результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

Как рассказали в минздраве Ростовской области, зачастую москитная сетка создает у малыша иллюзию защищенности, и он облокачивается на нее. Однако конструкция не выдерживает вес даже самого маленького ребенка - и, как результат, очередная трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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