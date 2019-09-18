«Вкуса нет, а деньги есть»: Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов занялись производством одежды
Известный футболист Дмитрий Тарасов вместе со своей женой решили выпустить линию одежды. Радоваться за молодую пару подписчики не спешат, ведь Анастасию Костенко в отсутствии вкуса не упрекал только ленивый.
Первую коллекцию супругов уже высмеяли, хотя модель показала только несколько моделей и наброски. А еще людям не понравилось предположительное название коллекции одежды TARASOVY 2020.
- Вкуса нет, а деньги есть, поэтому вы и делаете «бизнес», хотя сами нормально одеться не можете, - поделился мнением lakey84_.
- Ой, что сейчас начнётся. Настя и Дима, сейчас польют на вас. Припишут всякого обязательно. Что вы «повторяете» и тому подобные вещи-«сами до чего-нибудь додумайтесь», «фантазии не хватает на другое»! Не обращайте внимания, на людей без личной жизни, завистников! Доченька у Вас - прелесть! Дети - наше всё, кто считает иначе- пусть проходят мимо, - написала _drakoschik_
Впрочем, многим пользователям идея совместного бизнеса понравилась. Девушки попросили новоявленных модельеров не останавливаться исключительно на размерах для стройных дам, но и подумать о размерах больше 44.
Желание Дмитрия и Анастасии Тарасовых заниматься бизнесом понятно, ведь после ухода из «Локомотива» футболист пытается зарабатывать по-новому. Злобные фанаты экс-жены Ольги Бузовой подшучивают над футболистом и отправляют его на сцену петь вместе с бывшей.
В последнее время футболист ради продвижения бизнеса снимается в роликах T-Killah, чтобы не потерять популярность.
ИСТОЧНИК KP.RU