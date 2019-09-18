2019-09-18T17:12:49+03:00
Общество

«Вкуса нет, а деньги есть»: Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов занялись производством одежды

Семейная пара ищет новые источники дохода
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Семейная пара выпустит коллекцию в 2020 году. Instagram Анастасии КостенкоСемейная пара выпустит коллекцию в 2020 году. Instagram Анастасии Костенко
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Известный футболист Дмитрий Тарасов вместе со своей женой решили выпустить линию одежды. Радоваться за молодую пару подписчики не спешат, ведь Анастасию Костенко в отсутствии вкуса не упрекал только ленивый.

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Скоро все узнаете сами Coming soon TARASOVY 2020
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Первую коллекцию супругов уже высмеяли, хотя модель показала только несколько моделей и наброски. А еще людям не понравилось предположительное название коллекции одежды TARASOVY 2020.

- Вкуса нет, а деньги есть, поэтому вы и делаете «бизнес», хотя сами нормально одеться не можете, - поделился мнением lakey84_.

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Пока наш глава семьи в делах, мы отлично погуляли с моим папой @_yaroslav71 и @alenderss Отлично, потому что фотки классные( шучу). Милаше понравились уточки, поэтому, любимый @tarasov23 , придётся показать доче ещё и московский зоопарк P.S. Мои подписчицы-мамочки, расскажите об интересных местах, где будет интересно годовалому ребёнку
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- Ой, что сейчас начнётся. Настя и Дима, сейчас польют на вас. Припишут всякого обязательно. Что вы «повторяете» и тому подобные вещи-«сами до чего-нибудь додумайтесь», «фантазии не хватает на другое»! Не обращайте внимания, на людей без личной жизни, завистников! Доченька у Вас - прелесть! Дети - наше всё, кто считает иначе- пусть проходят мимо, - написала _drakoschik_

Впрочем, многим пользователям идея совместного бизнеса понравилась. Девушки попросили новоявленных модельеров не останавливаться исключительно на размерах для стройных дам, но и подумать о размерах больше 44.

Желание Дмитрия и Анастасии Тарасовых заниматься бизнесом понятно, ведь после ухода из «Локомотива» футболист пытается зарабатывать по-новому. Злобные фанаты экс-жены Ольги Бузовой подшучивают над футболистом и отправляют его на сцену петь вместе с бывшей.

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Не могла определиться, какая же фотография заслуживает быть опубликованной в моей ленте, так что обе Любимому нравится больше первая, а вам?
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В последнее время футболист ради продвижения бизнеса снимается в роликах T-Killah, чтобы не потерять популярность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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