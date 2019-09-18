Останки двух таганрожцев, погибших во время крушения Boeing 737 в Эфиопии, опознали эксперты

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-18T17:12:48+03:00

Супруги Поляковы хотели погулять по экзотическим местам Африки. Фото скриншот видео из социальных сетей погибших

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Эксперты международной организации уголовной полиции (Интерпол) идентифицировали останки всех погибших во время крушения Boeing 737 в Эфиопии.

Сотрудники собрали материалы ДНК и отпечатки пальцев у родственников жертв, что помогло в процессе идентификации. Супруги Александр и Екатерина Поляковы, которые летели в Африку, чтобы погулять по экзотическим места, были на борту самолета.

- После такой трагедии точное определение жертв имеет огромное значение для семей, которые страдают от потери своих близких, — сказал генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.

Всего на борту самолета Boeing 737 находились трое россиян, двое из них — супруги Поляковы.

В идентификации останков принимали участие 100 экспертов из 14 стран Африки, Северной и Южной Америки и Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU