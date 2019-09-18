2019-09-18T17:25:11+03:00
Общество

В Ростовской области 8,3 тысячи человек за неделю заболели ОРВИ

А прививку от гриппа уже сделали почти 193 тысячи человек
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области эпидемиологи продолжают подсчитывать число заболевших ОРВИ.В Ростовской области эпидемиологи продолжают подсчитывать число заболевших ОРВИ.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области эпидемиологи продолжают подсчитывать число заболевших ОРВИ. В частности, только за прошедшую неделю к врачам с жалобами на высокую температуру, боль в горле, насморк и кашель обратились 8,3 тысячи пациентов. Из них свыше 2,6 тысячи человек — это жители Ростова-на-Дону.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, цифры ниже эпидемических порогов - они рассчитываются для каждой недели года на основе многолетних наблюдений. Более того, ни у одного пациента лаборатоно вирус гриппа не определен.

Однако по словам докторов, первые осенние месяцы - лучшее время для того, чтобы сделать прививку. Их советам последовали почти 193 тысячи дончан, что составляет 4,6 процента от всего населения. Всего же планируют привить в десять раз больше. Важно то, что прививка сможет защитить от осложнений, которые вызывает грипп. Доктора советуют ни в коем случае не заниматься самолечением, а при появлении первых признаков болезни, сразу же обращаться к врачам.

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Медики говорят о том, что лучше всего прививки делать в сентябре - октябре [где сделать прививку, как не заболеть и как проявляется грипп]. В Ростовской области стартовала вакцинация от гриппа. Всего в область поступило почти два миллиона доз противогриппозной вакцины (из них почти 1,5 млн доз - взрослой и 493 тысячи - детской). Вся она - за счет средств федерального бюджета и поставлена в регион в полном объеме. Как рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, в предстоящий эпидсезон по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям планируется охватить вакцинопрофилактикой не менее 47% населения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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