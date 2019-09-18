Звезда Playboy Мария Лиман сыграла «горячую» медсестру в сериале «Верить и ждать»

СЕГОДНЯ 17:43 2019-09-18T17:46:41+03:00

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Знаменитая модель Playboy 25-летняя Мария Лиман похвасталась ролью медсестры Зои Игоревны в российском сериале «Верить и ждать». Об этом она сообщила в социальных сетях.

Знаменитость отметила, что это была одна из ее первых работ в кино. Девушка поблагодарила своего партнера по съемочной площадке актера Анатолия Руденко, сыгравшего пластического хирурга, за поддержку и отличную работу.

liman_maria Ваша Медсестра Зоя Игоревна в сериале Верить и ждать Это была одна из первых моих работ Спасибо @to100nado за поддержку на площадке и отличную работу Хорошего просмотра на канале Россия #movie #shooting #каналроссия #сериал #клиника #медсестра #актеры #актриса #мелодрама

— Я его так люблю, так люблю, что даже наблюдаю, как он ест. А еще мне нравится, как он храпит. И запах носков меня абсолютно не пугает, — призналась Лиман.

Совсем недавно Мария Лиман рассказала, что мечтает стать всемирно известной актрисой и получить главную награду «Оскар».

ИСТОЧНИК KP.RU