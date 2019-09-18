В Ростове-на-Дону полицейского осудили за взятку в 600 тысяч рублей
В донской столице сотрудника полиции осудили за мошенничество. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области, мужчину задержали при получении крупной взятки.
- Полицейский получил от бизнесмена взятку в 600 тысяч рублей. Правоохранитель должен был помочь предпринимателю избежать уголовного дела по мошенничеству, — рассказали в ведомстве.
Сотрудник МВД никак не мог повлиять на решение по материалам проверки.
Экс-сотрудника полиции признали виновным по о мошенничестве и покушении на совершение преступления. За это мужчина получил шесть лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU