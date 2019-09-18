В Ростове-на-Дону полицейского осудили за взятку в 600 тысяч рублей

18 Сент. 18:11 2019-09-18T18:11:07+03:00

Бывший сотрудник полиции отправится в колонию на шесть лет Фото: Ирина ПОТЕРЯ

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В донской столице сотрудника полиции осудили за мошенничество. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области, мужчину задержали при получении крупной взятки.

- Полицейский получил от бизнесмена взятку в 600 тысяч рублей. Правоохранитель должен был помочь предпринимателю избежать уголовного дела по мошенничеству, — рассказали в ведомстве.

Сотрудник МВД никак не мог повлиять на решение по материалам проверки.

Экс-сотрудника полиции признали виновным по о мошенничестве и покушении на совершение преступления. За это мужчина получил шесть лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU