Под Ростовом на стройке загорелись горы строительного мусора

18 Сент. 18:32 2019-09-18T18:32:58+03:00

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В среду, 18 сентября, в поселке Верхнетемерницком, который находится под Ростовом, горел строительный мусор. Пожар произошел днем на улице Орбитальной.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пламя охватило пятнадцать квадратных метров.

- В ликвидации принимали участие четыре пожарных и одна единица техники. Никто не пострадал, - отметили в ведомстве.

Ураганный ветер раздувал пламя, чем усложнял работу сотрудников регионального МЧС. Пожарные справились с огнем спустя 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU