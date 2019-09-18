Под Ростовом на стройке загорелись горы строительного мусора
Тушению огня мешал сильный ветер
Огонь стремительно распространялся по стройке из-за сильного ветра. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В среду, 18 сентября, в поселке Верхнетемерницком, который находится под Ростовом, горел строительный мусор. Пожар произошел днем на улице Орбитальной.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пламя охватило пятнадцать квадратных метров.
- В ликвидации принимали участие четыре пожарных и одна единица техники. Никто не пострадал, - отметили в ведомстве.
Ураганный ветер раздувал пламя, чем усложнял работу сотрудников регионального МЧС. Пожарные справились с огнем спустя 20 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU