В Ростове-на-Дону продают военный самолет за 10 миллионов рублей

18 Сент. 18:49 2019-09-18T19:00:03+03:00

Новому владельцу не удастся полетать на нем

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Предприимчивый ростовчанин выставил на продажу настоящий военный самолет, стоимость которого составляет 10 миллионов рублей. Объявление размещено на популярном сайте.

Нового хозяина ищут для военно-транспортного самолета Ан-8, который собрали в 1960 году. За уникальный самолет продавец просит заплатить 10 миллионов рублей, хотя его срок службы уже вышел, а состояние оценивается как «удовлетворительное».

срок эксплуатации самолета истек. Фото: читателя "Комсомольской правды-Ростов"

Известно, что самолет был в собственности советских граждан, которые переехали в Канаду, купив у производителя на два летательных аппарата. Один самолетов сейчас пытаются продать в донской столице, а другой купили в Африке.

ИСТОЧНИК KP.RU