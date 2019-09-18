В Ростове-на-Дону продают военный самолет за 10 миллионов рублей
Предприимчивый ростовчанин выставил на продажу настоящий военный самолет, стоимость которого составляет 10 миллионов рублей. Объявление размещено на популярном сайте.
Нового хозяина ищут для военно-транспортного самолета Ан-8, который собрали в 1960 году. За уникальный самолет продавец просит заплатить 10 миллионов рублей, хотя его срок службы уже вышел, а состояние оценивается как «удовлетворительное».
срок эксплуатации самолета истек. Фото: читателя "Комсомольской правды-Ростов"
Известно, что самолет был в собственности советских граждан, которые переехали в Канаду, купив у производителя на два летательных аппарата. Один самолетов сейчас пытаются продать в донской столице, а другой купили в Африке.
ИСТОЧНИК KP.RU