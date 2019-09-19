Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заплатит штраф после матча с «Ахматом»

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-19T10:24:08+03:00

Валерий Карпин заплатит за нарушение 30 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Он выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи матча

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На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС оштрафовали главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина.

Наставник желто-синих выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи матча в матче с «Ахматом».

Решение о наказании наставника донского клуба принято на заседании, которое состоялось 18 сентября. Валерию Карпину предстоит выплатить 30 тысяч рублей. Главный тренер «Ахмата» Рашида Рахимова оштрафовали за аналогичное нарушение на 20 тысяч рублей.

Напомним, матч прошел на стадионе «Ростов Арена». Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU