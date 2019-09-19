Ураган сорвал крышу на стадионе в Батайске
Ветер сорвал часть крыши батайского стадиона «Локомотив», из-за чего тот в настоящий момент временно не работает.
ЧП произошло из-за разгула стихии во второй половине дня 18 сентября. О происшествии стало известно от горожан, приехавших на стадион, чтобы потренироваться.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
- Объект принадлежит ДЮСШ №2 Батайска. Там проходят матчи областных чемпионатов по футболу, - сообщили очевидцы.
Стоит отметить, что в настоящее время в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Мощный ветер в донской столице повалил десятки деревьев. В результате несколько машин оказались повреждены. По прогнозу синоптиков, непогода продлится до конца сегодняшнего дня .
ИСТОЧНИК KP.RU