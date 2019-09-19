2019-09-19T13:09:41+03:00
Общество

Ураган сорвал крышу на стадионе в Батайске

В результате разбушевавшейся стихии никто из взрослых и детей не пострадал
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Во время урагана слетело верхнее покрытие крыши. Фото: vk "Мой Батайск"Во время урагана слетело верхнее покрытие крыши. Фото: vk "Мой Батайск"
Изменить размер текста:

Ветер сорвал часть крыши батайского стадиона «Локомотив», из-за чего тот в настоящий момент временно не работает.

ЧП произошло из-за разгула стихии во второй половине дня 18 сентября. О происшествии стало известно от горожан, приехавших на стадион, чтобы потренироваться.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

- Объект принадлежит ДЮСШ №2 Батайска. Там проходят матчи областных чемпионатов по футболу, - сообщили очевидцы.

Стоит отметить, что в настоящее время в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Мощный ветер в донской столице повалил десятки деревьев. В результате несколько машин оказались повреждены. По прогнозу синоптиков, непогода продлится до конца сегодняшнего дня .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовского брокера осудят за подкуп в 3 миллиона рублей и мошенничество
«Ростелеком» представил в правительстве Ростовской области проект цифровой трансформации региона
В Ростове-на-Дону больше 50 человек тушат два дома
Ростовчанин нашел в магазинных варениках человеческие ногти
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заплатит штраф после матча с «Ахматом»
В Ростове-на-Дону продают военный самолет за 10 миллионов рублей
Под Ростовом на стройке загорелись горы строительного мусора
В Ростове-на-Дону полицейского осудили за взятку в 600 тысяч рублей
Звезда Playboy Мария Лиман сыграла «горячую» медсестру в сериале «Верить и ждать»
В Ростовской области 8,3 тысячи человек за неделю заболели ОРВИ
Останки двух таганрожцев, погибших во время крушения Boeing 737 в Эфиопии, опознали эксперты
В Ростове-на-Дону из торгового центра эвакуировали 120 человек из-за сообщения о пожаре в ресторане