2019-09-19T12:55:52+03:00
Общество

Ростовчанин нашел в магазинных варениках человеческие ногти

Мужчина пошутил на тему того, что не обнаружил этого ингредиента в составе
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Неприятную находку мужчина обнаружил в варениках с картофелем и грибами. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! — Новости"Неприятную находку мужчина обнаружил в варениках с картофелем и грибами. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! — Новости"
Изменить размер текста:

Житель донской столицы пожаловался в социальных сетях на неудачную покупку. Мужчина приобрел в крупном магазине вареники с картофелем и грибами, а когда сварил их, то обнаружил неприятную находку.

- Я сначала подумал, что это веточка, а это у нас человеческий ноготь! Этого в составе не было, - рассказал ростовчанин в социальных сетях.

Свои слова горожанин подкрепил фото и видео. Мужчина отметил, что обнаружить нечто подобное в варениках, когда большая часть из них уже съедена, было очень неприятно.

В какой-то момент ростовчанин решил перевести недоразумение в шутку. Он спросил у пользователей поделиться приметами. Возможно, находка сулит ему удачу в делах и счастье. Но никаких примет люди не вспомнили.

Одна из горожанок сообщила, что у нее тоже были проблемы с продукцией данной фирмы. Правда, вместо ногтей в варениках с творогом ей попался перец горошком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовского брокера осудят за подкуп в 3 миллиона рублей и мошенничество
«Ростелеком» представил в правительстве Ростовской области проект цифровой трансформации региона
В Ростове-на-Дону больше 50 человек тушат два дома
Ураган сорвал крышу на стадионе в Батайске
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заплатит штраф после матча с «Ахматом»
В Ростове-на-Дону продают военный самолет за 10 миллионов рублей
Под Ростовом на стройке загорелись горы строительного мусора
В Ростове-на-Дону полицейского осудили за взятку в 600 тысяч рублей
Звезда Playboy Мария Лиман сыграла «горячую» медсестру в сериале «Верить и ждать»
В Ростовской области 8,3 тысячи человек за неделю заболели ОРВИ
Останки двух таганрожцев, погибших во время крушения Boeing 737 в Эфиопии, опознали эксперты
В Ростове-на-Дону из торгового центра эвакуировали 120 человек из-за сообщения о пожаре в ресторане