Ростовчанин нашел в магазинных варениках человеческие ногти
Житель донской столицы пожаловался в социальных сетях на неудачную покупку. Мужчина приобрел в крупном магазине вареники с картофелем и грибами, а когда сварил их, то обнаружил неприятную находку.
- Я сначала подумал, что это веточка, а это у нас человеческий ноготь! Этого в составе не было, - рассказал ростовчанин в социальных сетях.
Свои слова горожанин подкрепил фото и видео. Мужчина отметил, что обнаружить нечто подобное в варениках, когда большая часть из них уже съедена, было очень неприятно.
В какой-то момент ростовчанин решил перевести недоразумение в шутку. Он спросил у пользователей поделиться приметами. Возможно, находка сулит ему удачу в делах и счастье. Но никаких примет люди не вспомнили.
Одна из горожанок сообщила, что у нее тоже были проблемы с продукцией данной фирмы. Правда, вместо ногтей в варениках с творогом ей попался перец горошком.
ИСТОЧНИК KP.RU