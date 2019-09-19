Ростовчанин нашел в магазинных варениках человеческие ногти

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-19T12:55:52+03:00

Неприятную находку мужчина обнаружил в варениках с картофелем и грибами. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

Мужчина пошутил на тему того, что не обнаружил этого ингредиента в составе

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Житель донской столицы пожаловался в социальных сетях на неудачную покупку. Мужчина приобрел в крупном магазине вареники с картофелем и грибами, а когда сварил их, то обнаружил неприятную находку.

- Я сначала подумал, что это веточка, а это у нас человеческий ноготь! Этого в составе не было, - рассказал ростовчанин в социальных сетях.

Свои слова горожанин подкрепил фото и видео. Мужчина отметил, что обнаружить нечто подобное в варениках, когда большая часть из них уже съедена, было очень неприятно.

В какой-то момент ростовчанин решил перевести недоразумение в шутку. Он спросил у пользователей поделиться приметами. Возможно, находка сулит ему удачу в делах и счастье. Но никаких примет люди не вспомнили.

Одна из горожанок сообщила, что у нее тоже были проблемы с продукцией данной фирмы. Правда, вместо ногтей в варениках с творогом ей попался перец горошком.

ИСТОЧНИК KP.RU