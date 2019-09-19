В Ростове-на-Дону больше 50 человек тушат два дома

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-19T11:59:14+03:00

Пламя и дым стремительно распространяются по территории. Фото: МЧС по Ростовской области

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В четверг, 19 сентября, в ростовском СНТ "Виноградарь" в двух дачных домах на переулке 3-ий Прибрежный, 25 произошел пожар.

Специалистам предстоит уточнить причину пожара. Фото: МЧС по Ростовской области

Сейчас общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Горят два дачных дома, хозяйственная постройка, а также гараж.

- На месте работают 51 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС 43 человека и 12 единиц техники. Пострадавших нет, - рассказали в МЧС по Ростовской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/732959" frameborder="0"></iframe> Пожар в СНТ "Виноградарь".

ИСТОЧНИК KP.RU