В Ростове-на-Дону изменится максимальная скорость движения на двух улицах

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-19T14:11:15+03:00

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В Ростове-на-Дону ограничат максимальную скорость движения до 40 километров в час двух улицах в Ленинском и Пролетарском районах донской столицы, сообщили в городском департаменте транспорта.

С 21 сентября скорость движения изменится на улице Возрождения на участке от Самойловской до Раевского и Мурлычёва от 22-й линии до 34-й линии

Из-за реконструкции водопроводной линии с 19 сентября до 1 октября введут ограничение по переулку Оренбургскому на участке от Нариманова до Башкирской.

До 15 октября будет перекрыты Джамбульский на участке от Фёдора Зявкина до Таврической, Подтелкова от Сеченова до Таврической и Таврическая от Подтелкова до Джамбульского.

ИСТОЧНИК KP.RU