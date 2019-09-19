Таганрожец Павел Деревянко пожаловался на редкие встречи с детьми
Известный актер из Таганрога Павел Деревянко находится на пике популярности. Он не только снимается в кино, но и участвует в театральных постановках, а также в общественных акциях.
Актер воспитывает двух дочерей. Девочки очень скучают по отцу и семейным посиделкам. Совсем недавно Павел Деревянко поделился своими переживаниями с семьей.
- Я, конечно, очень люблю свою работу, но, блин, из-за неё, совершенно не вижу своих любимых - жену и детей, - сообщил Павел Деревянко.
Подписчики актера попытались успокоить знаменитость аргументом, что у человека есть время соскучиться. А некоторые люди и вовсе увидели в этом залог счастливой семейной жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU