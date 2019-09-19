Педагог с макияжем и маникюром из Ростова-на-Дону изменил стиль после скандала

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-19T15:35:49+03:00

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Учитель русского языка из ростовского лицея, который прославился нарощенными ногтями и макияжем, стал выглядеть по-новому.

Педагог избавился от необычного для мужчины маникюра, перестал носить яркие рубашки, а от легкого макияжа не осталось и следа.

После жалоб родителей и бумаг с просьбой уволить учителя, за образ педагога взялось руководство престижного лицея. Мужчину вызвали "на ковер", чтобы провести разъяснительную беседу.

В городском управлении образования рассказали, что негативные отзывы родителей на внешность педагога учтены, а директору и завотделом образования района поручили привести педагога в вид, соответствующий кодексу профессиональной этики.

Стоит отметить, что к профессиональной деятельности учителя у родителей претензий не было. О педагоге хорошо отзываются ученики и коллеги.

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ИСТОЧНИК KP.RU