Педагог с макияжем и маникюром из Ростова-на-Дону изменил стиль после скандала
Учитель русского языка из ростовского лицея, который прославился нарощенными ногтями и макияжем, стал выглядеть по-новому.
Педагог избавился от необычного для мужчины маникюра, перестал носить яркие рубашки, а от легкого макияжа не осталось и следа.
После жалоб родителей и бумаг с просьбой уволить учителя, за образ педагога взялось руководство престижного лицея. Мужчину вызвали "на ковер", чтобы провести разъяснительную беседу.
В городском управлении образования рассказали, что негативные отзывы родителей на внешность педагога учтены, а директору и завотделом образования района поручили привести педагога в вид, соответствующий кодексу профессиональной этики.
Стоит отметить, что к профессиональной деятельности учителя у родителей претензий не было. О педагоге хорошо отзываются ученики и коллеги.
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ИСТОЧНИК KP.RU