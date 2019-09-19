2019-09-19T16:04:29+03:00
Общество

В Ростовской области ищут 15-летних девушек, которые ушли из дома и не вернулись

Обе они из Багаевского района
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области в розыск объявлены две 15-летние девушки из Багаевского района. Фото: ГУ МВД России по РО.В Ростовской области в розыск объявлены две 15-летние девушки из Багаевского района. Фото: ГУ МВД России по РО.
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В Ростовской области в розыск объявлены две 15-летние девушки из Багаевского района. Известно, что обе они ушли из дома, но обратно так и не вернулись. О местонахождении подростков не знают ни близкие, ни родные.

Так, в день исчезновения Радмила Курмахмаева была одета в темные брюки, зауженные к низу, белые кроссовки и кофту темного цвета с капюшоном.

- Ее рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное европейского типа, стрижка короткая черного цвета, глаза карие, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - Из особых примет - на левой ноге на внутренней стороне щиколотки татуировка в виде летающей тарелки.

Ее знакомая Анастасия Старунова была одета в темные джинсы или лосины, серую толстовку с изображением «Микки Мауса», на ногах кроссовки розово-серого цвета. В ведомстве добавили, что она такого же роста, плотного телосложения, лицо овальное европейского типа, волосы длинные прямые черного цвета, глаза карие.

Если вы что-то знаете о местонахождении подружек, звоните по номерам, указанным ниже.

АЛЛО!

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушек, просьба сообщить по телефонам: 8 (863) 573-30-66 или 8 (905) 432-61-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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