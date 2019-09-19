В Ростовской области ищут 15-летних девушек, которые ушли из дома и не вернулись
В Ростовской области в розыск объявлены две 15-летние девушки из Багаевского района. Известно, что обе они ушли из дома, но обратно так и не вернулись. О местонахождении подростков не знают ни близкие, ни родные.
Так, в день исчезновения Радмила Курмахмаева была одета в темные брюки, зауженные к низу, белые кроссовки и кофту темного цвета с капюшоном.
- Ее рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное европейского типа, стрижка короткая черного цвета, глаза карие, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - Из особых примет - на левой ноге на внутренней стороне щиколотки татуировка в виде летающей тарелки.
Ее знакомая Анастасия Старунова была одета в темные джинсы или лосины, серую толстовку с изображением «Микки Мауса», на ногах кроссовки розово-серого цвета. В ведомстве добавили, что она такого же роста, плотного телосложения, лицо овальное европейского типа, волосы длинные прямые черного цвета, глаза карие.
Если вы что-то знаете о местонахождении подружек, звоните по номерам, указанным ниже.
АЛЛО!
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушек, просьба сообщить по телефонам: 8 (863) 573-30-66 или 8 (905) 432-61-52.
ИСТОЧНИК KP.RU