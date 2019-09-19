В день «трех девяток» в Ростовской области заключат брак более 200 пар

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-19T16:54:21+03:00

Молодожены часто выбирают необычные даты для регистрации Фото: Архив «КП» в Ижевске

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Необычные даты традиционно привлекают молодоженов. Более двух сотен пар в Ростовской области решили зарегистрировать свой брак в день «трех девяток».

Пожениться в этот день решили 231 пара. Большинство из них – жители Ростова-на-Дону. Так, в донской столице 19 сентября появится более 100 семей.

В Кировском отделе ЗАГС зарегистрируют 38 браков, в Октябрьском – 30, в Первомайском – 17 и в Пролетарском – 16.

В регионе 19 сентября большинство браков зарегистрируют в Аксайском районе. Там поженятся 20 пар, в Батайске – 12 и по 10 пар – в Неклиновском и Октябрьском районах Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU