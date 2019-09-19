За сутки на номер 112 жители Ростовской области позвонили более 20 тысяч раз

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-19T17:24:47+03:00

Больше всего жалоб операторам поступило от жителей Ростова-на-Дону. Фото:112ro.donland.ru

Люди просили помощи у спасателей

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Операторы Системы-112 обработали около двадцати тысяч телефонных звонков от жителей Ростовской области за последние сутки.

Большая часть обращений связана с разбушевавшейся непогодой, которая разыгралась на территории региона. В среднем Система-112 принимает от 9 до 10 тысяч звонков.

Люди, проживающие в разных районах области, жаловались на последствия стихии и просили помощи у донских спасателей.

Наибольшее количество звонков поступило из Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Новочеркасска, Шахт, Аксайского, Багаевского, Неклиновского, Матвеево-Курганского, Красносулинского районов.

Стоит отметить, что штормовое предупреждение действует до конца дня. Синоптики прогнозируют до конца дня кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные дожди со шквалистым ветром до 22-27 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU