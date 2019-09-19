За сутки на номер 112 жители Ростовской области позвонили более 20 тысяч раз
Операторы Системы-112 обработали около двадцати тысяч телефонных звонков от жителей Ростовской области за последние сутки.
Большая часть обращений связана с разбушевавшейся непогодой, которая разыгралась на территории региона. В среднем Система-112 принимает от 9 до 10 тысяч звонков.
Люди, проживающие в разных районах области, жаловались на последствия стихии и просили помощи у донских спасателей.
Наибольшее количество звонков поступило из Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Новочеркасска, Шахт, Аксайского, Багаевского, Неклиновского, Матвеево-Курганского, Красносулинского районов.
Стоит отметить, что штормовое предупреждение действует до конца дня. Синоптики прогнозируют до конца дня кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные дожди со шквалистым ветром до 22-27 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU