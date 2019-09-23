Женщину сбила машина на трассе в Ростовской области
Пострадавшая стояла на дороге
От полученных травм женщина погибла на месте. Фото: пресс-служба УГИБДД
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В Багаевском районе Ростовской области под колесами легковушки погибла 51-летняя женщина. Авария произошла в 19:00 на 1-м км автодороги Ольгинская – Волгодонск – Багаевская, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.
По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля Lifan сбил женщину, которая стояла на проезжей части. Дончанка скончалась от полученных травм на месте аварии.
В настоящее время по данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU