Бодибилдерша из Ростовской области Нина Завадская завоевала серебряную медаль в международном турнире в Испании

В номинации "бодифитнес" выступали всего две россиянки, остальные спортсменки приехали из Европы. Дончанка сначала оказалась в пятерке лучших, а после подведения итогов спортивных состязаний стала второй.
Пока я готовлюсь к завтрашнему дню, @sergisolovey взял золото на @goldenbearclassic с чем его и поздравляю!
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И уже этой осенью, в конце соревновательного сезона мы с @sergisolovey и @vypov_sergey проведём совместный семинар .
#Repost @sergisolovey with @make_repost #Волгоград в ближайшие пару месяцев я @nel777o при содействии @vypov_sergey готовим семинар.
Четыре информационных блока (даже на те самые вопросы).
Совместная тренировка.
Показательное выступление.
Возможно я всем налью.
Это реально твоой шанс задать вопросы уровнем повыше чем: "сколько грамм белка есть?" А пока я домой после победы на @goldenbearclassic в категории #классикфизик через неделю Московская область. #волгоград #фитнесВолгоград #тренерВолгоград #семинарБодтбилдинг #бодифитнес #влг #фитнесМосква #онлайнтренер #scgriff #fitnessvolgograd #volgograd #fitnessmoscow #classicphysique #goharder