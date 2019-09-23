Бодибилдерша из Ростовской области Нина Завадская завоевала серебряную медаль в международном турнире в Испании

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-23T10:29:35+03:00

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Спортсменка из Сальска Нина Завадская заняла второе место на на престижном турнире бодибилдеров Arnold Classic Europe, который прошел в Испании. Девушка стала второй в номинации «бодифитнес».

nel777o Вице-чемпионка Arnold Classic Даааааа!!!!Я безумно счастлива. Мой первый масштабный международный турнир в новой для меня категории

- Уступила сильной сопернице, двукратной чемпионке мира.Считаю это достойным результатом и везу домой медаль и кубок , – сообщила после победы на своей странице в Instagram Нина Завадская.

nel777o Категория BodyFitness 168 см В нашей категории всего 2 Россиянки Сравнение. Пятерка лучших

В номинации "бодифитнес" выступали всего две россиянки, остальные спортсменки приехали из Европы. Дончанка сначала оказалась в пятерке лучших, а после подведения итогов спортивных состязаний стала второй.

nel777o Пока я готовлюсь к завтрашнему дню, @sergisolovey взял золото на @goldenbearclassic с чем его и поздравляю! . И уже этой осенью, в конце соревновательного сезона мы с @sergisolovey и @vypov_sergey проведём совместный семинар . #Repost @sergisolovey with @make_repost #Волгоград в ближайшие пару месяцев я @nel777o при содействии @vypov_sergey готовим семинар. Четыре информационных блока (даже на те самые вопросы). Совместная тренировка. Показательное выступление. Возможно я всем налью. Это реально твоой шанс задать вопросы уровнем повыше чем: "сколько грамм белка есть?" А пока я домой после победы на @goldenbearclassic в категории #классикфизик через неделю Московская область. #волгоград #фитнесВолгоград #тренерВолгоград #семинарБодтбилдинг #бодифитнес #влг #фитнесМосква #онлайнтренер #scgriff #fitnessvolgograd #volgograd #fitnessmoscow #classicphysique #goharder

ИСТОЧНИК KP.RU