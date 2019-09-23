2019-09-23T10:55:20+03:00
Общество

Погода на неделю в Ростове-на-Дону 23-29 сентября 2019: ветер, тучи и до плюс 16 градусов

Выясняем, какая погода ждет ростовчан в ближайшую неделю 23-29 сентября 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет ростовчан в ближайшую неделю 23-29 сентября 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какая погода ждет ростовчан в ближайшую неделю 23-29 сентября 2019. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Погода на неделю в Ростове-на-Дону 23-29 сентября 2019: ветер, тучи и до плюс 16 градусов. Если верить прогнозам синоптиков, то бабье лето в донскую столицу придет не скоро.

Так, в понедельник, 23 сентября, воздух прогреется до плюс 14 градусов. Ночью возможны небольшие осадки в виде дождя.

Во вторник, 24 сентября, ожидается от 10 до 13 градусов со знаком плюс в дневное время, будет пасмурно.

Со среды, 25 сентября, поднимется восточный ветер, порывы которого временами будут достигать 11 метров в секунду, обещают солнечно и от 11 до 16 градусов тепла днем.

В четверг, 26 сентября, такая же температура, ветер будет дуть с той же силой, но слегка изменит свое направление на северо-восточное.

В пятницу, 27 сентября, ветер утихнет, а в дневное время - до плюс 16 градусов. К выходным немного, но потеплеет - до 18 градусов со знаком плюс, солнечно и почти без ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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