В аварии на трассе в Ростовской области один человек погиб и трое пострадали

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-23T11:04:40+03:00

В результате аварии три человека с травмами были доставлены в больницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 23 сентября, около трех часов ночи на 53-м километре автодороги «Котельниково-Песчанокопское» в Зимовниковском районе 40-летний водитель врезался в иномарку «Шевроле».

По предварительным данным, «Лада Приора» выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой.

- В результате аварии находящийся за рулем «Лады Приоры» мужчина погиб. Водитель и двое пассажиров «Шевроле» с травмами доставлены в больницу, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU