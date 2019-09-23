2019-09-23T11:04:40+03:00
Общество

В аварии на трассе в Ростовской области один человек погиб и трое пострадали

Водитель выехал на встречную полосу движения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В результате аварии три человека с травмами были доставлены в больницуВ результате аварии три человека с травмами были доставлены в больницуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 23 сентября, около трех часов ночи на 53-м километре автодороги «Котельниково-Песчанокопское» в Зимовниковском районе 40-летний водитель врезался в иномарку «Шевроле».

По предварительным данным, «Лада Приора» выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой.

- В результате аварии находящийся за рулем «Лады Приоры» мужчина погиб. Водитель и двое пассажиров «Шевроле» с травмами доставлены в больницу, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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