В аварии на трассе в Ростовской области один человек погиб и трое пострадали
Водитель выехал на встречную полосу движения
В результате аварии три человека с травмами были доставлены в больницуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 23 сентября, около трех часов ночи на 53-м километре автодороги «Котельниково-Песчанокопское» в Зимовниковском районе 40-летний водитель врезался в иномарку «Шевроле».
По предварительным данным, «Лада Приора» выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой.
- В результате аварии находящийся за рулем «Лады Приоры» мужчина погиб. Водитель и двое пассажиров «Шевроле» с травмами доставлены в больницу, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU