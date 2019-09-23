Власти Ростовской области потратят более 156 миллионов рублей на строительство Северного подъезда к Аксаю

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-23T13:24:29+03:00

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Донские власти выделили на строительство Северного подъезда к Аксаю 156,6 миллиона рублей. Такая заявка опубликована на портале госзакупок администрацией Аксайского городского поселения.

Дорога будет включать две полосы протяженностью 2,271 км. Автомобилисты смогут ездить по одному из участков дороги со скоростью 40 километров в час. Предполагается, что другая часть трассы станет скоростной.

Победителя торгов определят 30 сентября. Подрядчику предстоит обустроить дорогу – установить водопропускные трубы, барьерное ограждение, а также дорожные знаки.

Средства выделят из местного, областного, федерального бюджетов. Работы будут проводиться в два этапа. Первая часть работ пройдет в период с 1 мая по 11 августа 2020 года. Полностью строительство и обустройство Северного подъезда к Аксаю завершится в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU