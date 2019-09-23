2019-09-23T14:01:35+03:00
Общество

Скандально известный футболист Павел Мамаев может стать игроком ФК «Ростов»

Переговоры с игроком уже ведутся
ПЕТР ДЕНИСОВ
Поделиться:
Павел Мамаев выйдет на поле не раньше 2020 года. Фото: ФК "Краснодар"Павел Мамаев выйдет на поле не раньше 2020 года. Фото: ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

31-летний полузащитник Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии, может продолжить карьеру в ФК«Ростов» или московском «Динамо». Как сообщает Metaratings.ru, сейчас между футболистом и руководством клубов ведутся переговоры.

По некоторой информации, полузащитник уже общался по телефону с главным тренером «желто-синих» Валерием Карпиным. Известно, что футболист больше склоняется к московскому клубу. Пока Павел Мамаев не принял никакое решение. К выступлениям в РПЛ он может быть заявлен только с января, поэтому на поле выйдет не раньше 2020 года.

Напомним, знаменитые футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестовали осенью прошлого года после драки в центре Москвы. Они были осуждены за хулиганство. Суд приговорил Александра Кокорина к полутора годам колонии, Павла Мамаева – к одному году и пяти месяцам. После освобождения по УДО Мамаев разорвал контракт с ФК«Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Ростовской области потратят более 156 миллионов рублей на строительство Северного подъезда к Аксаю
«По ней плачет Голливуд»: дочка Басты поучаствовала в модном показе
В аварии на трассе в Ростовской области один человек погиб и трое пострадали
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 23-29 сентября 2019: ветер, тучи и до плюс 16 градусов
Бодибилдерша из Ростовской области Нина Завадская завоевала серебряную медаль в международном турнире в Испании
Женщину сбила машина на трассе в Ростовской области
Зажигательные танцы ростовчанина в маршрутке № 66 попали на видео
В центре Ростова-на-Дону хулиганы разрисовали стены особняка Парамонова
Ростовчанин жестоко избил соседа в Советском районе
Жителю Ростовской области грозит пять лет тюрьмы за угон мотоцикла
В Ростовской области выпал град
В Ростове-на-Дону пройдет экскурсия на велосипедах
Дмитрий Тарасов рассказал, чем ростовчанка Анастасия Костенко лучше Бузовой
Три игрока покинули ХК «Ростов»
В Ростове-на-Дону автоподстава попала на видео
Иномарка насмерть сбила велосипедиста-пенсионера в Ростовской области
В Ростове налоговик попался на взятке в полмиллиона рублей
Умер почетный болельщик ФК "Ростов" инвалид-колясочник Федор Тахтамышев
В Ростове-на-Дону двое грабителей пытались вскрыть банкомат болгаркой и украсть два миллиона рублей
Ростовский СКА разгромил краснодарский футбольный клуб «Урожай»
В Ростове-на-Дону власти решили создать 10 новых пешеходных зон
Самая красивая россиянка Алина Санько поздравила земляков с Днем города
Суд оштрафовал двух жителей Ростовской области за убийство более 170 собак
Житель Ростовской области поехал воровать арбузы и стал жертвой угона
На ростовском гребном канале стартовал чемпионат России
В Ростовской области разыскали двух пропавших школьниц
«Чувство вкуса напрочь отсутствует»: беременную Анастасию Костенко раскритиковали в пух и прах за одежду
«Ростов» сыграет с тамбовскими «волками» в Мордовии