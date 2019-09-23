Скандально известный футболист Павел Мамаев может стать игроком ФК «Ростов»

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-23T14:01:35+03:00

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31-летний полузащитник Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии, может продолжить карьеру в ФК«Ростов» или московском «Динамо». Как сообщает Metaratings.ru, сейчас между футболистом и руководством клубов ведутся переговоры.

По некоторой информации, полузащитник уже общался по телефону с главным тренером «желто-синих» Валерием Карпиным. Известно, что футболист больше склоняется к московскому клубу. Пока Павел Мамаев не принял никакое решение. К выступлениям в РПЛ он может быть заявлен только с января, поэтому на поле выйдет не раньше 2020 года.

Напомним, знаменитые футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестовали осенью прошлого года после драки в центре Москвы. Они были осуждены за хулиганство. Суд приговорил Александра Кокорина к полутора годам колонии, Павла Мамаева – к одному году и пяти месяцам. После освобождения по УДО Мамаев разорвал контракт с ФК«Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU