Гражданин Сербии пытается отсудить у ростовчанки дочь
Апелляционный суд Ростова-на-Дону вынес решение по иску гражданина Сербии. Суд оставил без изменений решение о проживании девочки с матерью, сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.
Мужчина с 2016 года пытается отсудить у своей бывшей жены общего ребенка. Известно, что в течение нескольких лет семья проживала на территории Сербии, но три года назад женщина увезла дочь в Россию.
Отец девочки обратился в суд с иском о возвращении ребенка, но Первомайский районный суд Ростова вынес решение в пользу ростовчанки, оставив девочку на ее попечении. Мужчина не сдался и подал апелляцию, но пока вернуть дочь ему не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU