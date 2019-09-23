2019-09-23T17:48:11+03:00
Общество

Гражданин Сербии пытается отсудить у ростовчанки дочь

Отец ребенка недоволен решением суда
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Суд оставил предыдущее решение без измененийСуд оставил предыдущее решение без измененийФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Апелляционный суд Ростова-на-Дону вынес решение по иску гражданина Сербии. Суд оставил без изменений решение о проживании девочки с матерью, сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

Мужчина с 2016 года пытается отсудить у своей бывшей жены общего ребенка. Известно, что в течение нескольких лет семья проживала на территории Сербии, но три года назад женщина увезла дочь в Россию.

Отец девочки обратился в суд с иском о возвращении ребенка, но Первомайский районный суд Ростова вынес решение в пользу ростовчанки, оставив девочку на ее попечении. Мужчина не сдался и подал апелляцию, но пока вернуть дочь ему не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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