2019-09-23T17:46:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону власти запретили ночную парковку на Театральной площади

Ограничения введены для обеспечения безопасности движения
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Автомобили запрещено оставлять на участке Советской от улицы Каяни до Театральной площадиФото: пресс-служба ростовской администрацииАвтомобили запрещено оставлять на участке Советской от улицы Каяни до Театральной площадиФото: пресс-служба ростовской администрации
Изменить размер текста:

Власти Ростова-на-Дону запретили ночную парковку автомобилей в районе Театральной площади. Оставлять машины запрещено с 23:00 до 05:00 утра. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

По данным департамента, автомобилисты не смогут ночью оставить машины на участке улицы Советской от Каяни до Театральной площади (с северной стороны). Это изменение должно повысить безопасность дорожного движения.

Также остановку транспорта временно запретили на улице Раздорской, 2а. На этом участке действуют ограничения по скорости движения. Водителям запрещено ездить быстрее 40 километров в час. Эти меры предприняты из-за строительства многоэтажки. Автомобилистам придется терпеть неудобства до 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Баста выпустил новый клип «Космос»
Грузовик сбил школьницу в Таганроге
Гражданин Сербии пытается отсудить у ростовчанки дочь
В аэропорту «Платов» задержали туристку, спрятавшую в вещах 1,5 килограмма золота из Турции
Скандально известный футболист Павел Мамаев может стать игроком ФК «Ростов»
Власти Ростовской области потратят более 156 миллионов рублей на строительство Северного подъезда к Аксаю
«По ней плачет Голливуд»: дочка Басты поучаствовала в модном показе
В аварии на трассе в Ростовской области один человек погиб и трое пострадали
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 23-29 сентября 2019: ветер, тучи и до плюс 16 градусов
Бодибилдерша из Ростовской области Нина Завадская завоевала серебряную медаль в международном турнире в Испании
Женщину сбила машина на трассе в Ростовской области
Зажигательные танцы ростовчанина в маршрутке № 66 попали на видео
В центре Ростова-на-Дону хулиганы разрисовали стены особняка Парамонова