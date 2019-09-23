В Ростове-на-Дону власти запретили ночную парковку на Театральной площади

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-23T17:46:55+03:00

Автомобили запрещено оставлять на участке Советской от улицы Каяни до Театральной площадиФото: пресс-служба ростовской администрации

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Власти Ростова-на-Дону запретили ночную парковку автомобилей в районе Театральной площади. Оставлять машины запрещено с 23:00 до 05:00 утра. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

По данным департамента, автомобилисты не смогут ночью оставить машины на участке улицы Советской от Каяни до Театральной площади (с северной стороны). Это изменение должно повысить безопасность дорожного движения.

Также остановку транспорта временно запретили на улице Раздорской, 2а. На этом участке действуют ограничения по скорости движения. Водителям запрещено ездить быстрее 40 километров в час. Эти меры предприняты из-за строительства многоэтажки. Автомобилистам придется терпеть неудобства до 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU