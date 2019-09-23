Грузовик сбил школьницу в Таганроге
Девочка переходила дорогу
В отношении водителя проводится проверкаФото: Архив "КП"
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В понедельник, 23 сентября, в городе Таганроге Ростовской области около 13:00 грузовик «Валдай» сбил 12-летнюю девочку.
Авария произошла возле дома №17 на Мариупольском шоссе.
– 12-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил грузовик. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы, – уточнили в полиции.
Сейчас в отношении 42-летнего водителя «Валдая» сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU