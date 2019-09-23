Баста выпустил новый клип «Космос»
Ростовский репер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, на радость фанатам выпустил новый музыкальный клип на песню «Космос».
39-летний артист опубликовал пятиминутный видеоролик в своем Instagram-аккаунте. Судя по всему, режиссер и музыкант Даша Чаруша помогала в создании этого произведения. Репер отметил девушку в публикации.
Многие поклонники посчитали, что новая песня — одна из лучших и смело может войти в «золотую коллекцию» хитов музыканта.
Всего за три часа клип посмотрели более 90 тысяч человек. В комментариях под роликом люди написали большое количество положительных отзывов.
"Это одна из лучших работ за последнее время", "Цепляет", «Клип шикарный», «Талантище», - высказывали свое мнение пользователи.
ИСТОЧНИК KP.RU