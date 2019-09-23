2019-09-23T18:06:29+03:00
Общество

Баста выпустил новый клип «Космос»

Песня понравилась слушателям
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Репер разместил новый клип. Фото: Instagram Василия ВакуленкоРепер разместил новый клип. Фото: Instagram Василия Вакуленко
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Ростовский репер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, на радость фанатам выпустил новый музыкальный клип на песню «Космос».

39-летний артист опубликовал пятиминутный видеоролик в своем Instagram-аккаунте. Судя по всему, режиссер и музыкант Даша Чаруша помогала в создании этого произведения. Репер отметил девушку в публикации.

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Клип "Космос"
19957 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Многие поклонники посчитали, что новая песня — одна из лучших и смело может войти в «золотую коллекцию» хитов музыканта.

Всего за три часа клип посмотрели более 90 тысяч человек. В комментариях под роликом люди написали большое количество положительных отзывов.

"Это одна из лучших работ за последнее время", "Цепляет", «Клип шикарный», «Талантище», - высказывали свое мнение пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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