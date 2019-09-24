2019-09-24T11:04:37+03:00
Общество

Ростовская гандболистка Анна Сень стала капитаном женской сборной России

Решение принял тренер Амброс Мартин
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Фото: пресс-служба ФГРФото: пресс-служба ФГР
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Капитаном женской сборной России по гандболу стала олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро 28-летняя ростовчанка Анна Сень, сообщает пресс-служба федерации гандбола России.

Решение о назначении нового капитана принял тренер Амброс Мартин. Анна левая полусредняя «Ростов-Дона»Сень ранее бывала в роли капитана, когда сборную тренировал Виталий Крохин и заменяла пострадавшего лидера на товарищеских турнирах в Европе.

– Я рада, что мне вновь доверили быть капитаном, это очень приятно. Обещаю делать все возможное для команды, создавая позитивную атмосферу. Приложу максимум усилий, чтобы улучшить все то, что у нас уже есть, – сказала Анна Сень.

Новому капитану предстоит повести сборную России на отборочную игру чемпионата Европы, которая состоится в среду, 25 сентября. Игра со Словакией пройдет в ростовском Дворце спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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