В Ростовской области племянника генерала полиции подозревают во взятке

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-24T11:29:53+03:00

Подозреваемых в получении взятки уволили из органов по отрицательным мотивам Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Офицера и его знакомого уволили из органов

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В Ростовской области следственный отдел по Новошахтинску возбудил уголовное дело в отношении двух офицеров. Оперуполномоченные уголовного розыска Родионово-Несветайского района Мамедов и Скоков попались на взятке в тридцать тысяч рублей.

По версии следствия, за эти деньги правоохранители должны были прекратить дальнейшую проверку по факту покупки и хранения наркотического вещества одним из местных жителей.

После возбуждения уголовного дела по статье "Взятка" обоих оперативников уволили по отрицательным мотивам. Оперативник Скоков является родственником министра внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания, генерала-лейтенанта полиции Михаила Скокова.

- Генерал Скоков пытался замять этот инцидент, но генерал Агарков в таких вопросах принципиален, поэтому родственника уволили с формулировкой «за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел». Теперь молодому оперу не устроиться в полиции, даже если дядя — целый министр республики, - сообщает 1Rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. В случае, если вина подозреваемых Скокова и Мамедова будет доказана, то им грозит крупный штраф с правом занимать определенные должности или лишение свободы на срок до шести лет и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU