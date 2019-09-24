2019-09-24T15:45:16+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону уничтожили сыры и колбасы из Голландии и Италии

По закону их нельзя было ввозить на территорию нашей страны
Ольга ГОПАЛО
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По закону их нельзя было ввозить на территорию нашей страны. Фото: ЮТУ.По закону их нельзя было ввозить на территорию нашей страны. Фото: ЮТУ.
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В Ростове-на-Дону десятки килограммов деликатесов так и не попадут на столы потребителей. Как рассказали в Южном таможенном управлении, совместная поверка с коллегами из Ростовской транспортной прокуратуры и Россельхознадзора привела их на один из рынков донской столицы.

В частности, там были обнаружены сыры и колбасы, на этикетке которых значились иностранные производители из Великобритании, Голландии, Италии и Украины. Как добавили в ведомстве, продукция из этих стран относится к санкционным товарам, запрещенным к ввозу на территорию Российской Федерации.

В итоге деликатесы общим весом в 31 килограмм изъяли и вывезли на специализированный полигон. Там они и были уничтожены.

К слову, в аэропорту «Платов» задержали туристку, спрятавшую в вещах 1,5 килограмма золота из Турции. В багаже женщины нашли 63 ювелирных изделия. Пассажирка пояснила, что везла золото для личных нужд, а спрятала «из-за боязни потерять».

ИСТОЧНИК KP.RU

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