2019-09-24T13:44:29+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Западном до конца недели будут отключать холодную воду

Причина неудобств — ремонтные работы
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону до конца рабочей недели планируются отключения холодной воды.В Ростове-на-Дону до конца рабочей недели планируются отключения холодной воды.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В городе Ростове-на-Дону до конца рабочей недели планируются отключения холодной воды. Известно, что на этот раз не повезет жителям Западного жилого массива.

В частности, до девяти часов утра среды, 25 сентября, краны будут пустыми в домах, которые расположены в границах улица 2-я Краснодарская, улица Сказочная, улица Каширская, улица Малиновского, проспект Коммунистический, улица Тружеников, Садоводческое товарищество «Победа», Садоводческое товарищество «Дон», улица Извилистая и Садоводческое товарищество «Красный садовод».

А уже с 09:00 следующего дня - четверга, 26 сентября, на сутки отключат холодную воду в границах: улица Толмачева – улица Еременко, улица Зорге – улица Содружества.

Известно, что все это время там будут проводиться работы по переврезке участка водопровода и водопроводной сети. У ростовчан также попросили прощения за причиненные неудобства.

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Как стало известно газете «Комсомольская правда» - Ростов-на-Дону», произойдет это не так быстро, как хотелось бы некоторым. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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