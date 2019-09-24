В Ростове-на-Дону на Западном до конца недели будут отключать холодную воду
В городе Ростове-на-Дону до конца рабочей недели планируются отключения холодной воды. Известно, что на этот раз не повезет жителям Западного жилого массива.
В частности, до девяти часов утра среды, 25 сентября, краны будут пустыми в домах, которые расположены в границах улица 2-я Краснодарская, улица Сказочная, улица Каширская, улица Малиновского, проспект Коммунистический, улица Тружеников, Садоводческое товарищество «Победа», Садоводческое товарищество «Дон», улица Извилистая и Садоводческое товарищество «Красный садовод».
А уже с 09:00 следующего дня - четверга, 26 сентября, на сутки отключат холодную воду в границах: улица Толмачева – улица Еременко, улица Зорге – улица Содружества.
Известно, что все это время там будут проводиться работы по переврезке участка водопровода и водопроводной сети. У ростовчан также попросили прощения за причиненные неудобства.
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ИСТОЧНИК KP.RU