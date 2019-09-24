2019-09-24T16:51:45+03:00
Общество

В Ростовской области пропал мужчина, страдающий провалами памяти

Последний раз его видели в пятницу в Зернограде
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростовской области в розыск объявлен 56-летний мужчина. Фото: "Лиза Алет Юг".В Ростовской области в розыск объявлен 56-летний мужчина. Фото: "Лиза Алет Юг".
Изменить размер текста:

В Ростовской области в розыск объявлен 56-летний мужчина. Известно, что Алексей Крюков живет в городе Зернограде. Как рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками, последний раз мужчину видели в минувшую пятницу, 20 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

- В день исчезновения он был одет в серые брюки, черное трико, бежевую ветровку, голубую майку, темную рубашку в клетку белого цвета и голубые кроссовки, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Его рост - 170-174 сантиметра, он худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза голубые. Кроме того, с собой у него был оранжевый зонт.

Говорят, что мужчина нуждается в медицинской помощи. У него возможна потеря памяти.

Если вы что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 и 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области осудят 70-летнего пенсионера за убийство сына
Жительница Ростовской области хотела обманом получить со страховой компании почти миллион рублей
Экс-участница «Дома-2» ростовчанка Марина Мексика показала своего возлюбленного
Тхэквондистка из Ростова-на-Дону стала победительницей международного турнира
Мировой суд отказался рассматривать дело о мате в песнях группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону
В Ростовской области в последнюю неделю сентября синоптики обещают заморозки
В Ростове-на-Дону на Западном до конца недели будут отключать холодную воду
В Ростове-на-Дону уничтожили сыры и колбасы из Голландии и Италии
В Ростовской области племянника генерала полиции подозревают во взятке
Ростовская гандболистка Анна Сень стала капитаном женской сборной России
Ростовчане смогут летать в Дубай из Платова с середины октября
Баста выпустил новый клип «Космос»
Грузовик сбил школьницу в Таганроге
В Ростове-на-Дону власти запретили ночную парковку на Театральной площади
Гражданин Сербии пытается отсудить у ростовчанки дочь
В аэропорту «Платов» задержали туристку, спрятавшую в вещах 1,5 килограмма золота из Турции
Скандально известный футболист Павел Мамаев может стать игроком ФК «Ростов»
Власти Ростовской области потратят более 156 миллионов рублей на строительство Северного подъезда к Аксаю
«По ней плачет Голливуд»: дочка Басты поучаствовала в модном показе
В аварии на трассе в Ростовской области один человек погиб и трое пострадали
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 23-29 сентября 2019: ветер, тучи и до плюс 16 градусов
Бодибилдерша из Ростовской области Нина Завадская завоевала серебряную медаль в международном турнире в Испании
Женщину сбила машина на трассе в Ростовской области
Зажигательные танцы ростовчанина в маршрутке № 66 попали на видео
В центре Ростова-на-Дону хулиганы разрисовали стены особняка Парамонова