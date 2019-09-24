В Ростовской области пропал мужчина, страдающий провалами памяти

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-24T16:51:45+03:00

Последний раз его видели в пятницу в Зернограде

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В Ростовской области в розыск объявлен 56-летний мужчина. Известно, что Алексей Крюков живет в городе Зернограде. Как рассказали волонтеры, занимающиеся его поисками, последний раз мужчину видели в минувшую пятницу, 20 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

- В день исчезновения он был одет в серые брюки, черное трико, бежевую ветровку, голубую майку, темную рубашку в клетку белого цвета и голубые кроссовки, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Его рост - 170-174 сантиметра, он худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза голубые. Кроме того, с собой у него был оранжевый зонт.

Говорят, что мужчина нуждается в медицинской помощи. У него возможна потеря памяти.

Если вы что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 и 02.

ИСТОЧНИК KP.RU