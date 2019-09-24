В Ростовской области в последнюю неделю сентября синоптики обещают заморозки

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-24T15:41:39+03:00

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В Главному управлении МЧС России по Ростовской области предупредили о заморозках, которые ожидают жителей региона уже в ближайшие дни. Так, по данным синоптиков, они ожидаются ночью и утром 25 и 26 сентября 2019 года.

- Местами в Ростовской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов, - говорится в официальном сообщении ведомства. - Ожидаемые заморозки могут вызвать повреждения неубранных теплолюбивых, овощных и плодовых культур.

При этом речь идет, скорее всего, о северных районах Дона. Так, в городе Ростове-на-Дону в ночные часы температура воздуха будет держаться на плюсовых отметках - от шести до десяти градусов выше нуля. Дожди обещают лишь к концу недели - в пятницу, 27 сентября, и в выходные. В дневные часы воздух прогреется до плюс 17 градусов. Но, как показывает опыт, погода может еще и поменяться.

ИСТОЧНИК KP.RU