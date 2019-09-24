2019-09-24T17:00:55+03:00
Общество

Тхэквондистка из Ростова-на-Дону стала победительницей международного турнира

В состязаниях участвовали лучшие спортсмены
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Девушка намерена поехать на Олимпиаду в Токио. Фото: Управление по физической культуре и спорту Ростова-на-ДонуДевушка намерена поехать на Олимпиаду в Токио. Фото: Управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону
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Жительница Ростова-на-Дону Полина Хан заняла первое место на международном турнире по тхэквондо, который проходил в Польше, сообщает Управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону.

Девушка представляла на соревнованиях донской спортивный клуб «Грандмастер». Ростовчанка стала лучшей в весовой категории до 73 кг. Вскоре девушка намерена продолжить борьбу за место в сборной России. Ее мечта поехать на Олимпиаду в Токио в 2020 году.

Международный турнир по тхэквондо Polish Open проходил с 21 по 22 сентября 2019 года в 26-й раз. В соревнованиях участвовали более тысячи спортсменов из пятидесяти стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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