Жительница Ростовской области хотела обманом получить со страховой компании почти миллион рублей

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-24T18:03:06+03:00

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Ростовские полицейские задержали 26-летнюю жительницу Шахт по подозрению в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба донского главка МВД.

Один из руководителей страховой компании обратился в правоохранительные органы. Мужчина сообщил, что в его фирму обратилась клиентка, предоставившая ложные данные о ДТП для получения страховой выплаты в сумме около 900 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемая, имея на своем автомобиле незначительные повреждения, внесла в европротокол недостоверные сведения об аварии. Проведенная экспертиза установила иные повреждения машины.

Полицейские возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество в сфере страхования» и «Покушение на совершение преступления». Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU