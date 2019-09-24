2019-09-24T18:16:10+03:00
Общество

В Ростовской области осудят 70-летнего пенсионера за убийство сына

Мужчина находился в состоянии аффекта
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дело направлено в Каменский районный судДело направлено в Каменский районный судФото: Олег РУКАВИЦЫН
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На Дону перед судом предстанет 70-летний мужчина, который застрелил сына. Пенсионера Николая Жильцова обвиняют по статье «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».

В ходе расследования выяснилось, что на протяжении последних 20 лет Жильцов проживал с сыном в Каменске-Шахтинском. Мужчины часто ссорились, дрались и оскорбляли друг друга из-за раздела общего имущества.

В апреле этого года мужчины сын во время скандала ударил Николая Жильцова. Обвиняемый достал из сейфа ружье и выстрелил в родственника. От полученных травм мужчина умер на месте.

– Дело направлено в Каменский районный суд для рассмотрения по существу, – прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

Проведенная экспертиза показала, что в момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии аффекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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