В зоопарке Ростова-на-Дону родился кенгуру

СЕГОДНЯ 18:36 2019-09-24T18:36:55+03:00

Малыш станет самостоятельным в течение года

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В зоопарке Ростова-на-Донгу появился на свет детеныш кенгуру. Малыш пока не покидает сумку матери.

- Пополнение произошло у кенгуру породы Беннета: самки Таможни и самца Сибиряка. Иногда он выглядывает из сумки матери, - отметили в пресс-службе ростовского зоопарка.

Уже к 8 – 9 месяцам кенгуру Беннета становятся самостоятельными. Залезать же в сумку матери могут до года.

Напомним, недавно у пары капибар Эльвиры и Графа родились два детеныша.

ИСТОЧНИК KP.RU