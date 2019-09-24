В зоопарке Ростова-на-Дону родился кенгуру
Детеныш не покидает сумку матери
Малыш станет самостоятельным в течение года
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В зоопарке Ростова-на-Донгу появился на свет детеныш кенгуру. Малыш пока не покидает сумку матери.
- Пополнение произошло у кенгуру породы Беннета: самки Таможни и самца Сибиряка. Иногда он выглядывает из сумки матери, - отметили в пресс-службе ростовского зоопарка.
Уже к 8 – 9 месяцам кенгуру Беннета становятся самостоятельными. Залезать же в сумку матери могут до года.
Напомним, недавно у пары капибар Эльвиры и Графа родились два детеныша.
ИСТОЧНИК KP.RU