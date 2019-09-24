В Ростовской области полицейские разыскивают криминального авторитета из Якутии

СЕГОДНЯ 21:51 2019-09-24T21:51:14+03:00

Мужчина может находиться в Ростове-на-Дону. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

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В Ростовской области полицейские ищут 44-летнего Мамикона Арутюняна из Якутии, находящегося в федеральном розыске.

Ранее неоднократно судимый криминальный авторитет был арестован по подозрению в убийстве, но ему удалось сбежать.

- Мужчина может ездить на белой «Ауди», а вместе с ним может находиться женщина – 40-летняя Анжела Мкртчян, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто видел Арутюняна или знает что-либо о его местонахождении, сообщить в полицию.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8(4112)454-154, 8-924-168-55-90, 8-924-563-50-50.

ИСТОЧНИК KP.RU