В Ростовской области полицейские разыскивают криминального авторитета из Якутии
В Ростовской области полицейские ищут 44-летнего Мамикона Арутюняна из Якутии, находящегося в федеральном розыске.
Ранее неоднократно судимый криминальный авторитет был арестован по подозрению в убийстве, но ему удалось сбежать.
- Мужчина может ездить на белой «Ауди», а вместе с ним может находиться женщина – 40-летняя Анжела Мкртчян, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто видел Арутюняна или знает что-либо о его местонахождении, сообщить в полицию.
АЛЛО!
Звоните по номерам: 8(4112)454-154, 8-924-168-55-90, 8-924-563-50-50.
ИСТОЧНИК KP.RU