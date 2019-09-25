В Ростовской области пропала 38-летняя женщина

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-25T10:31:17+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлена 38-летняя женщина. Известно, что Инна Марусян жительница города Батайска. С 15 сентября о ее местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- В день исчезновения она была одета в темно-синюю юбку до колен, разноцветную блузку и бежевого цвета куртку, - рассказали волонтеры, которые занимаются поисками батайчанки. - Рост женщины 176 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. С собой у нее была красная сумка.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» добавили, что дончанка может находиться в любом районе и нуждается в медицинской помощи. Они просят не быть равнодушными и не проходить мимо чужой беды.

Если вы что-то знаете о том, где она может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Если вы знаете о ее местонахождении, звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU