2019-09-25T10:31:17+03:00
Общество

В Ростовской области пропала 38-летняя женщина

С середины сентября местонахождение Инны Марусян неизвестно
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
С середины сентября местонахождение Инны Марусян неизвестно. Фото: "Лиза Алерт Юг".С середины сентября местонахождение Инны Марусян неизвестно. Фото: "Лиза Алерт Юг".
Изменить размер текста:

В Ростовской области в розыск объявлена 38-летняя женщина. Известно, что Инна Марусян жительница города Батайска. С 15 сентября о ее местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- В день исчезновения она была одета в темно-синюю юбку до колен, разноцветную блузку и бежевого цвета куртку, - рассказали волонтеры, которые занимаются поисками батайчанки. - Рост женщины 176 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. С собой у нее была красная сумка.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» добавили, что дончанка может находиться в любом районе и нуждается в медицинской помощи. Они просят не быть равнодушными и не проходить мимо чужой беды.

Если вы что-то знаете о том, где она может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Если вы знаете о ее местонахождении, звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Золотой кирпич» на Commercial Realty Awards забрал ТЦ «Галерея Парк»
Грузовик проломил асфальт на дороге в Таганроге
В Ростове-на-Дону директор колледжа незаконно собирал со студентов деньги за обучение
В Ростовской области полицейские разыскивают криминального авторитета из Якутии
В зоопарке Ростова-на-Дону родился кенгуру
Юморист Михаил Галустян поддержал ростовский СКА
В Ростовской области осудят 70-летнего пенсионера за убийство сына
Жительница Ростовской области хотела обманом получить со страховой компании почти миллион рублей
Экс-участница «Дома-2» ростовчанка Марина Мексика показала своего возлюбленного
Тхэквондистка из Ростова-на-Дону стала победительницей международного турнира
Мировой суд отказался рассматривать дело о мате в песнях группы «Ленинград» на концерте в Ростове-на-Дону
В Ростовской области в последнюю неделю сентября синоптики обещают заморозки