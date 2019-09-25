Грузовик проломил асфальт на дороге в Таганроге
В городе Таганроге Ростовской области грузовик провалился в яму на дороге и продавил часть асфальта. Снимки с места происшествия выложили в социальные сети очевидцы.
По их словам, ЧП произошло накануне на пересечении улицы Греческой и Некрасовского переулка. Грузовик провалился в яму сразу несколькими колесами. При этом кузов грузовика оказался частично загруженным. Выехать самостоятельно из "западни" водитель не смог.
Во время произошедшего инцидента никто не пострадал.
В комментариях местные жители отмечают, что подобные происшествия в городе стали происходить все чаще. Состояние дорог в Таганроге становится только хуже. Недавно там на улице Пальмиро Тольятти легковой автомобиль «Жигули» провалился в коммунальный раскоп. Машина на скорости рухнула в траншею, а затем осталась стоять там в вертикальном положении.
ИСТОЧНИК KP.RU