Грузовик проломил асфальт на дороге в Таганроге

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-25T11:03:29+03:00

Водитель не смог самостоятельно вытащить машину из ямы. Фото: vk "Мой Таганрог"

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В городе Таганроге Ростовской области грузовик провалился в яму на дороге и продавил часть асфальта. Снимки с места происшествия выложили в социальные сети очевидцы.

По их словам, ЧП произошло накануне на пересечении улицы Греческой и Некрасовского переулка. Грузовик провалился в яму сразу несколькими колесами. При этом кузов грузовика оказался частично загруженным. Выехать самостоятельно из "западни" водитель не смог.

Во время произошедшего инцидента никто не пострадал.

В комментариях местные жители отмечают, что подобные происшествия в городе стали происходить все чаще. Состояние дорог в Таганроге становится только хуже. Недавно там на улице Пальмиро Тольятти легковой автомобиль «Жигули» провалился в коммунальный раскоп. Машина на скорости рухнула в траншею, а затем осталась стоять там в вертикальном положении.

ИСТОЧНИК KP.RU