2019-09-25T11:16:48+03:00
Общество

«Золотой кирпич» на Commercial Realty Awards забрал ТЦ «Галерея Парк»

Проект ростовского архитектурного бюро впервые получил престижную награду
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Проект ростовского архитектурного бюро впервые получил престижную награду.

В Москве 18 сентября прошла торжественная церемония награждения Commercial Realty Awards - ежегодной профессиональной премии в области коммерческой недвижимости. Победа в этом конкурсе оценивается профессиональным сообществом как большое достижение не только на российском, но и на международном уровне.

Профессиональное жюри оценивало 72 проекта от разных участников в категориях офисная, торговая, индустриальная, гостиничная, жилая и многофункциональная недвижимость.

Победителем в номинации «Средний торговый центр» стал ростовский ТЦ «Галерея Парк». Концепция этого торгового центра была разработана бюро АБ ПРОЕКТ.

Работы участников рассматривали 30 экспертов – руководители крупнейших российских и зарубежных консалтингов и ритейлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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