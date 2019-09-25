«Золотой кирпич» на Commercial Realty Awards забрал ТЦ «Галерея Парк»

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-25T11:16:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект ростовского архитектурного бюро впервые получил престижную награду.

В Москве 18 сентября прошла торжественная церемония награждения Commercial Realty Awards - ежегодной профессиональной премии в области коммерческой недвижимости. Победа в этом конкурсе оценивается профессиональным сообществом как большое достижение не только на российском, но и на международном уровне.

Профессиональное жюри оценивало 72 проекта от разных участников в категориях офисная, торговая, индустриальная, гостиничная, жилая и многофункциональная недвижимость.

Победителем в номинации «Средний торговый центр» стал ростовский ТЦ «Галерея Парк». Концепция этого торгового центра была разработана бюро АБ ПРОЕКТ.

Работы участников рассматривали 30 экспертов – руководители крупнейших российских и зарубежных консалтингов и ритейлов.

ИСТОЧНИК KP.RU