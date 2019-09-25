2019-09-25T12:28:43+03:00
Общество

«Ростелеком» выступил партнером молодежного форума «Ростов.Х»

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» выступил партнером молодежного форума «Ростов.Х»«Ростелеком» выступил партнером молодежного форума «Ростов.Х»Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» выступил цифровым партнером юбилейного молодежного форума «Ростов.Х», который традиционно проходит на берегу Азовского моря, в Неклиновском районе Ростовской области. Компания обеспечила мероприятие проводным и беспроводным доступом в интернет, а также развернула фирменный шатер Wi-Fi, лаунж-зоной и элементами дополненной реальности. В течение дня шатер «Ростелекома» работал как образовательная площадка, а по вечерам предлагал аудитории различные цифровые развлечения.

В рамках мероприятия перед участниками выступил директор ростовского филиала компании Сергей Мордасов. Топ-менеджер представил презентацию о лидерстве в эпоху цифровых технологий, а затем в формате «диалога на равных» поделился опытом постановки целей, победы в конкурсе «Лидеры России» и покорения Эльбруса.

«Работодатели – а «Ростелеком» является одним из крупнейших работодателей в стране – порой сталкиваются с недостатком профессиональных компетенций у выпускников ВУЗов. Очень важно уже сегодня приходить к ребятам и рассказывать им о том, куда движется компания, какие технологии мы развиваем, в каких ресурсах нуждаемся. «Ростелеком» взаимодействует с ВУЗами, проводит собственные профессиональные конкурсы, мастер-классы, развивает детские технопарки. Поддержка таких крупных форумов, как «Ростов» – часть нашей социальной стратегии», – пояснил Сергей Мордасов.

На площадке «Молодые аграрии» выступил бизнес-тренер «Ростелекома» Николай Жуков. Его мастер-класс «Презентация на миллион» подготовил участников к защите собственных проектов перед аудиторией.

«При поддержке «Ростелекома» форум проходит уже пятый год. С каждым разом расширяется и набор телеком-услуг, и вовлеченность компании в программу форума. Главное, что наше партнерство имеет прикладной характер: все идеи находят воплощение в конкретных знаниях и «заряде» участников на успех», – отметил Юрий Лескин, председатель комитета по молодежной политике Ростовской области.

Окружной форум «Ростов. Х» собрал около 1500 талантливых студентов от 18 до 30 лет, нацеленных на решение социально-экономических и общественно-политических задач. Форум организован «Агентством развития молодежных инициатив» при поддержке Правительства Ростовской области.

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