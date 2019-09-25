2019-09-25T15:16:42+03:00
Общество

Звезда Playboy Мария Лиман уехала в Лондон с обещанием вернуться в Ростов в обмен на должность в мэрии

Девушка мечтает стать актрисой
ДЕНИСОВ ПЕТРДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка в Лондоне изучает актерское мастерство. Фото: Instagram Марии ЛиманДевушка в Лондоне изучает актерское мастерство. Фото: Instagram Марии Лиман
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Знаменитая 25-летняя ростовчанка Мария Лиман переехала на постоянное место жительства в Лондон. Об этом девушка рассказала своим подписчикам в соцсети.

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Невероятно красивый город Возможно даже лучший на земле Но Я очень сильно скучаю по Москве и по своей скоростной крошке машинке Или все же попробовать погонять по встречке с левым рулём? #london #stjamespark #hidepark #taxi #londontaxi #trafalgarsquare #girl #lady #street #black #осень #лондон #девушка #путешествия #travel #trip #англия #english #england
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По словам модели, сейчас в столице Великобритании она получает образование. В Ростов-на-Дону готова вернуться, если ее позовут работать в городской администрации.

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Картина неизвестного художника
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- Не так давно я получила приглашение от ЛДПР возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-Дону. Я все же решила принять приглашение. Я с удовольствием готова работать во благо Ростова. Только есть одно маленькое «но». Этим летом я переехала жить в Англию. Если это не будет совместимо с моим обучением в Лондоне, тогда мне придется сделать выбор между Ростовом и Лондоном, – сообщила Мария Лиман.

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Я пошла спать Кто не спит? Я уже оккупировала кровать и на манер римских патрициев накинула на себя простынь и вот подумала о чем.... как чувствует себя кот, который сидит за шторой? Или призраки которые ходят по ночам облачённые в белые простыни? #ночь #dream #night #sport #sexy #hot #super #model #супер #спорт #body #spain #москва #осень
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Сейчас ростовчанка наслаждается видами столицы Великобритании. Девушка считает, что это один из самых красивых городов мира. Вскоре Марии предстоят сложные студенческие будни, ведь знойная брюнетка мечтает покорить Голливуд, поэтому будет изучать актерское мастерство.

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Мария Лиман рассказала о планах на будущее
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Стоит отметить, что Ростов-на-Дону славится красивыми чиновницами. Недавно в городской мэрии руководить отделом развития муниципальной службы и противодействия коррупции стала 26-летняя Екатерина Герасимова. Выпускница Академии госслужбы, спортсменка, любительница танцев Pole Dance и просто красавица работает уже на протяжении четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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