2019-09-25T15:17:37+03:00
Общество

В центре Ростова в многоквартирном доме произошел пожар из-за мусора на балконе

Никто не пострадал
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пожар потушили до приезда МЧСПожар потушили до приезда МЧСФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В донской столице потушили пожар в многоквартирном доме. Как сообщили в региональном МЧС, ЧП произошло в среду днем, 25 сентября на проспекте Ленина, 109.

На одном из балконов жилого многоквартирного дома из-за легкомыслия проживающих и несоблюдения правил безопасности загорелся мусор на третьем этаже. Пожар потушили собственники квартиры самостоятельно, до прибытия специальных подразделений. Во время пожара никто чудом не пострадал. Очевидцы произошедшего сняли видео на месте событий.

Пожар на Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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