В центре Ростова в многоквартирном доме произошел пожар из-за мусора на балконе

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-25T15:17:37+03:00

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В донской столице потушили пожар в многоквартирном доме. Как сообщили в региональном МЧС, ЧП произошло в среду днем, 25 сентября на проспекте Ленина, 109.

На одном из балконов жилого многоквартирного дома из-за легкомыслия проживающих и несоблюдения правил безопасности загорелся мусор на третьем этаже. Пожар потушили собственники квартиры самостоятельно, до прибытия специальных подразделений. Во время пожара никто чудом не пострадал. Очевидцы произошедшего сняли видео на месте событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="534" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/734105" frameborder="0"></iframe> Пожар на Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU