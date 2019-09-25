2019-09-25T14:54:26+03:00
Общество

Мобильный оператор ВТБ Мобайл начал работу с 25 сентября

На начальном этапе SIM-карту нового оператора можно получить в пяти офисах ВТБ в Москве
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ

Фото: ВТБ

С 25 сентября начал работу виртуальный мобильный оператор ВТБ Мобайл. Он запущен на базе сети Tele2. Протестировать сервис сможет любой желающий независимо от того, является ли он клиентом ВТБ. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения. Как рассказали в банке, одним из главных преимуществ нового продукта является бесплатная мобильная связь на тарифе «Базовый», который ежемесячно включает 3 ГБ интернет-трафика, 150 минут звонков по России, 50 SMS для клиентов ВТБ. Это предусмотрено для владельцев «Мультикарты», которые совершают покупки по карте на сумму более 5 тысяч рублей в месяц.

А для активных клиентов ВТБ предоставляется скидка и на другие тарифные планы. Так, в зависимости от объема звонков или интернет-трафика пользователи могут самостоятельно выбрать тариф (полную информацию о них смотрите на сайте банка, - прим. автр.) и безлимитно общаться внутри сети. Для выезжающих за границу предусмотрен международный роуминг со специальными опциями для экономии на звонках и интернете. Также абоненты смогут оплачивать дополнительные услуги бонусами программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

В банке рассказали, что при подключении возможен переход с сохранением своего номера телефона. На начальном этапе SIM-карту нового оператора можно получить в пяти офисах ВТБ в Москве.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, собственный мобильный оператор является одним из первых проектов единой цифровой экосистемы банка. И уже скоро сим-карты станут доступны в Санкт-Петербурге, а в следующем году – в других городах России.

ДОСЛОВНО

«Мы стремились сделать сервис выгодным и безопасным»

Генеральный директор ВТБ Мобайл Максим Шарков:

- Создавая мобильного оператора, мы стремились сделать сервис выгодным, безопасным и простым для клиентов. Это понятная линейка тарифов, включающая бесплатную связь, удобное мобильное приложение, отсутствие лишних услуг и подписок, меры защиты от подмены SIM-карты.

«Интересные и комплексные услуги»

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин:

- Запуск оператора «ВТБ Мобайл» на сети Tele2 позволит банку предоставить своим клиентам интересные и комплексные услуги: возможность объединить финансовые и телеком-сервисы, делать кросс-предложения и связывать их с программами лояльности банка. В свою очередь мы продолжаем активно инвестировать в инфраструктуру, поэтому партнеры могут быть уверенны в высоком качестве услуг мобильной связи..

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